Rum siyasetçi KKTC’de sel acısını paylaştı

Sel felaketinde hayatını kaybeden dört gençten, aynı köyde yaşayan nişanlı çift Tolga Bekçi (21) ile Günay Kandaz (18), son yolculuklarına uğurlandı.

İki genç yan yana mezarlara defnedildi. KKTC’yi yasa boğan cenazeye Rum kesiminden iktidar partisi DİSİ’nin lideri Averof Neofitu da katıldı. Araçta bulunan aynı köyden arkadaşları Ahmet Kılıç önceki gün toprağa verilirken, Gaye Soyutok’un cesedi dün akşam saatlerinde bulundu. Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı cenazede KKTC’de ender görülen bir gelişme oldu. Kıbrıs Rum yönetimi iktidar partisi DİSİ’nin lideri Averof Neofitu, bir grup Rum siyasetçiyle beraber cenazeye katılıp çelenk bırakarak ailelerin acılarını paylaştılar.

Ömer BİLGE