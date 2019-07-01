RUM TARAFI DA ALARMA GEÇTİ!

Rum Yönetimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Taşkent’teki patlama için ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi.

Angelidis, BM ile istişare halinde olduklarını bildirdi. Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi. Rum tarafında yayımlanan haberde patlama sonrasındaki parlaklığın, “Mağusa bölgesinden” de görüldüğü belirtildi.



