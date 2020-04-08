Rum tarafında 29 yeni, toplam 494 Kovid-19 vakası bulunuyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vaka sayısı artıyor..

Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı, 29 yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini açıkladı.

Bu rakamla toplam vaka sayısı 494’e yükselmiş oldu.

Bu arada, Rum Bakanlar Kurulu ise Kovid-19 gündemiyle bugün toplandı.

Rum haber kaynakları , Rum lider NikosAnastasiadis’in, toplantının ardından Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tüm tedbirlerin Nisan ayı sonuna kadar uzatılacağını açıklamasının beklendiğini belirtiyor.

Aktarılan haberlerde, Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün Paskalya’nın Mayıs’ta kutlanmasını kararlaştıracağı ve bununla ilgili Kilise’ye birtakım önerilerde bulunduğu da kaydediliyor.