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Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti

Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti

Güney Kıbrıs'ta artan korona virüsü vakalarının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis yaptığı basın açıklamasında, korona virüsünün yayılımının önüne geçilmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının yarın yerel saatle 18.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği, 13 Nisan saat 18.00'a kadar süreceği belirtildi.

Vatandaşlar sadece eczane ve market gibi özel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabilecek. Yasağa uymayanlara 150 euro para cezası kesilecek.

Alınan karar kapsamından bölgede kiliseler, camiler, pazarlar, parklar ve spor alanlarının tamamen kapalı olacağı kaydedildi. Cenaze törenlerinin ise 10 kişi ile sınırlandırıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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