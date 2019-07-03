RUMLAR 3 ŞİRKET ALEYHİNE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı’ndan bir üst düzey yetkili, Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine müdahil olan 3 şirket aleyhinde hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Fransız haber ajansı Reuters’e dayandırdığı haberinde hukuki süreç başlatılan üç şirketin adının açıklanmadığını yazdı.

Gazeteye göre aynı yetkili, benzer bir prosedürün Yavuz sondaj gemisi için yapılmasında da kararlı olduklarını ifade etti.