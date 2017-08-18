RUMLAR ARZU AMA ENDİŞELİ!

Maronitlerin evlerine dönüş konusunda, sahip oldukları arzu yanında, endişe içerisinde oldukları belirtildi.

Haravgi gazetesi “Maronitler Diken Üstünde” başlığıyla verdiği haberinde, Maronitlerin, köylerine dönmelerine yönelik KKTC hükümetinin oluşturduğu Teknik Komite ile toplantı tarihinin belirlenmesini beklediklerini yazdı.

Geçen hafta, Çarşamba günü komitenin toplanacağı ve devamında hafta içerisinde Maronitlerin temsilcileriyle görüşüleceğinin açıklandığını kaydeden gazete, dün gece geç saatlere kadar görüşmenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği ve ne zaman gerçekleştirileceğinin bilinmediğini kaydetti.

Rum Hükümetince Maronitlerin köylerine geri dönüş konusunda bir itirazın olmadığını kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 11 Ağustos tarihinde bu yöndeki açıklamasını anımsattı.

Rum Hükümeti’nin açıklamalarına karşın Maronit toplumu çevrelerinin, Maronitlerin geri dönüşüne olumsuz bakan bir kısım Kıbrıslı Rum tarafından sorun yaratılması olasılığına ilişkin endişe taşıdıklarını da belirten gazete, Maronitlerin, bazı aşırı uç kişilerin kendilerinin ihanet ettiklerine dair seslerinin duyulduğundan söz ettiğini aktardı.

Gazete Maronitlerin, toplumlarının korunacağı düşüncesiyle, geri dönüşle ilgili gelişmeyi olumlu karşıladıklarını aktardı.