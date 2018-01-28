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RUMLAR NARKOTEST UYGULAMASI BAŞLATTI

RUMLAR NARKOTEST UYGULAMASI BAŞLATTI

Kontroller sonuç vermeye başladı

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Güney Kıbrıs’ta narkotest uygulamasının başladığı ve yapılan kontrollerde, iki sürücünün uyuşturucu tesiri altında araba kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta narkotest uygulamasının başladığı ve yapılan kontrollerde, iki sürücünün uyuşturucu tesiri altında araba kullandığının tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, uyuşturucu tesiri altında araç kullanan sürücülerden kan örneği alınarak, hangi tür uyuşturucu kullandıklarının tespit edilmesi için laboratuara gönderildiğini yazdı.

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