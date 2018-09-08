Rumlara parça başı 300 Euro’ya casusluk

Gazimağusa kentinde geçen hafta askeri birliklerin fotoğraflarını çekerken yakalanan 70 yaşındaki Kıbrıslı Türk Mehmet Besimoğlu, Rum istihbaratı KİP’e 5 yıldır hizmet ettiğini ve parça başı 300 Euro aldığını itiraf etti

Polis, Besimoğlu’nun kara kaplı not defterinde elle yazılmış biri Rum istihbarat görevlisi olmak üzere 15 başka ismi ‘büyük casus şebekesi’ şüphesiyle araştırıyor. Mehmet Besimoğlu, geçen hafta tarihi Gazimağusa kalesi üzerinden liman içindeki askeri birliğin fotoğraflarını çekerken yakalandı. Evinde yapılan aramada, bilgisayarı ve fotoğraf makinesi içinde 200’ün üzerinde farklı tarihlerde çekilmiş askeri birlikler ve KKTC içindeki eski Rum kiliselerinin fotoğraflarını buldu. Geçen hafta mahkemeye çıkartılarak tutuklanan Besimoğlu, polisteki sorgusunda Rum istihbaratı ile nasıl tanıştığını ve verdikleri görevleri itiraf etmeye başladı.

İLK İTİRAF 5 SAYFA

Besimoğlu, 5 sayfalık ilk itirafında Rum istihbaratı görevlisi ile 2012’de İngiliz üsler bölgesinde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ kimliğinin süresini uzatmaya çalışırken tanıştığını söyledi. Kimlik işlemlerinde kendisine yardım eden Rum casusun, 2013’te kendisinden eski Rum tarihi kiliseleri ile askeri birliklerin resimlerini çekmesini istediğini ve kabul ettiğini anlattı. 5 yıldır çalıştığı Rum casusla, Rum telefon hatlı cep telefonu aracılığıyla haberleştiğini, görüntülerini çektiği tesislerin fotoğraflarını da Güney Kıbrıs’a geçerek, 200-300 euro karşılığında teslim ettiğini belirtti.

Ömer BİLGE/Hürriyet