RUMLARDAN ÖZERSAY’IN KONUŞMASINI ENGELLEME GİRİŞİMİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Londra’daki temasları çerçevesinde King’s Koleji’nde konferans verecek.

Özersay’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” sıfatıyla konferans verecek olmasını kabul edilemez olarak nitelendiren bir grup Rum ve Yunan öğrenci ise okul yönetimine mektup göndererek etkinliğin iptal edilmesini istedi.

Bakan Özersay’ın King’s Koleji’nde yapacağı konuşmayı engellemek için Londra’daki Rum Büyükelçi’nin de üniversite yönetimine bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Tüm bu engelleme girişimlerine rağmen üniversite yönetiminin geri adım atmadığı ve Bakan Özersay’a kendi sıfatıyla yani “KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı” olarak konuşma imkanı vereceği öğrenildi.

Bakan Özersay’ın konuşma yapacağı etkinliği iptal ettiremeyeceğini anlayan öğrencilerin ise etkinlik öncesinde üniversite binası önünde eylem yapmaya hazırlandıkları ve bu yönde sosyal medya hesaplarından çağrı yaptıkları gözlemlendi.

Rum ve Yunan öğrenciler tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl Manchester Üniversitesi’nde de Bakan Kudret Özersay’ın KKTC Dışişleri Bakanı olarak konuşma yaptığı ve onun da engellenemediğine işaret ediliyor.