RUMLAR'DAN PAZARA YOĞUN İLGİ

Tezgahların kralı Taze Fasulye, Bezelye ve Çilek olurken, pazar yeri vatandaşlar ve ülkedeki öğrencilerin yanında, Güney’den çokça konuğu da ağırladı

Eniz ORAKCIOĞLU

Başkent Lefkoşa’da Otobüs Terminali içinde her pazar kurulan Pazar yeri bu haftasonu da vatandaşın akınına uğrarken, Güney Kıbrıs’tan gelen kişilerin de pazardan alışveriş yapması dikkatlerden kaçmadı.

Fasulye cep yaktı

Yeşillik diye nitelendirilen sebzelerin 1-2 TL civarında tüketiciye ulaştığı pazarda, Taze Fasulye, Bezelye ve piyasaya yeni çıkan Çilek’in fiyatları dudak uçuklattı. Taze Fasulye bu hafta sonu tezgahlarda Kilosu 18 TL’den müşteri beklerken, Bezelye kilosu 10-12 TL, Çilek ise paketi 12-15 TL’den vatandaşa ulaştı. Pazarda yer alan domates, salatalık, biber gibi sebzeler ise 2-3 TL aralığında satıldı.

Yeni Bakış