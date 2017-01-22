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RUS ARKADAŞLIK SİTESİNDE PAYLAŞILAN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

RUS ARKADAŞLIK SİTESİNDE PAYLAŞILAN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER 1151

Rus arkadaşlık sitelerinde paylaşılan bu görüntüler sosyal medya üzerinden dünyaya yayıldı. İşte Rusların şaşkına çeviren o görüntüleri...