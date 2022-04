Rus liderlerin çocukları, babalarının yerden yere vurduğu Batı ülkelerinde lüks içinde yaşıyor

Ukrayna işgali nedeniyle dünyada tepkilerin hedefindeki Rusya yönetiminden önemli isimlerin çocukları, Rusya’nın sert sözlerle eleştirdiği Batılı ülkelerde yıllarca lüks bir hayat sürdü, pahalı okullarda okudu.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde ölü sayısı ve yıkım hızla artarken Rus yönetiminin ve oligarkların Batılı ülkelerdeki mal varlığı da giderek daha fazla dikkat çekiyor.

CNN televizyonu, Rus yönetiminin önde gelen isimlerinin çocuklarının lüks yaşamını mercek altına aldı. Kremlin'deki isimlerin çoğu, her gün açıklamalarla sert eleştirilerde bulundukları Batı ülkelerinde birçok pahalı mülke sahip. Çocukları da Avrupa ve ABD’deki seçkin üniversitelerde okuyor, özel jetlerle geziyor, kayak tatillerinde ve pahalı apartmanlarda lüks içinde yaşıyor.

Rus yönetiminin en ön plandaki isimlerinden Kremlin sözcüsü Dimtri Peskov, “memur maaşıyla sahip olduğu lüks yaşam” nedeniyle eşi ve iki yetişkin çocuğuyla beraber ABD'nin yaptırımlarına maruz kaldı.

Peskov'un önceki evliliklerinden olan çocukları Batı Avrupa'da büyüdü. Paris'te okuyan ve sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çeken Peskov'un 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, Paris'te annesiyle 2 milyon dolarlık lüks bir evde yaşıyor. Daha önce bir Rus kanalına Avrupa'da kendini daha rahat hissettiğini ve Rus eğitim sisteminin çok kötü olduğunu söyleyerek tartışma yaratmıştı. Bir dönem Avrupa Parlamentosu'nda staj yapan Peskova'nın son olarak da Instagram hesabında “Savaşa Hayır” mesajı paylaşması dikkat çekti.

Peskov'un İngiltere'de büyüyen oğlu Nikolay Choles ise özel jetlerle yaptığı seyahatler, Moskova'daki pahalı evi ve pahalı arabalarıyla tanınıyor.

Rus diplomasisinin bir numaralı ismi olan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızı da Londra ve New York'ta okudu. Şu anda 39 yaşında olan Ekaterina Vinokurova, London School of Economics'te okuduktan sonra 17 yıl boyunca New York'ta yaşadı.

Lavrov'un sevgilisinin kızı Polina Kovaleva'nın ise Londra'nın en pahalı semtlerinden birinde 5,8 milyon dolarlık bir evde yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ailesi de çoğunlukla Batılı ülkelerde yaşıyor. Putin'in en büyük kızı Maria, Hollandalı eşiyle 3,3 milyon dolarlık bir apartmanda yaşarken, küçük kızı Katerina da Fransa'da milyonlarca dolarlık bir eve sahip.

Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva’nın İsviçre’de lüks bir villada Putin'den olan çocuklarıyla saklandığı haberleri de daha önce basına yansımıştı.

Kabaeva’nın İsviçre’den sınır dışı edilmesi için imza toplanmıştı.

California Üniversitesi'nden Rusya uzmanı Daniel Treisman, Rus liderler sürekli Batı'yı eleştirirken çocuklarının Batılı ülkelerde lüks içinde yaşamasını “açık bir ikiyüzlülük” diye niteledi.

Rus yetkililerin ve ailelerinin Batı'yla bağlantıları Rusya içinde de zaman zaman tartışma yaratıyor. Rus yetkililerin küçük çocuklarının yabancı ülkelerde okumasını yasaklayan bir yasa tasarısı, 2016'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da reddedilmişti.

