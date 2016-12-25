  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C

RUS UÇAĞI KARADENİZ ÜZERİNDE DÜŞTÜ.

»
RUS UÇAĞI KARADENİZ ÜZERİNDE DÜŞTÜ.
Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.

SAVUNMA BAKANLIĞINA AİT, 91 KİŞİNİN BULUNDUĞU UÇAĞIN KARADENİZ ÜZERİNDE DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ

KARADENİZ'DE UÇAĞA AİT PARÇALAR BULUNDU

Moskova, 25 Aralık 16 (T.A.K.): Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.

Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

KARADENİZ'DE UÇAĞA AİT PARÇALAR BULUNDU

Bu arada Rus uçağına ait parçaların kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Soçi kıyılarına 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kıyıya 5 kilometre uzaklıkta yağ izlerine, 1,5 kilometre mesafede ise uçağa ait parçaların tespit edildiğini açıkladı. Yolculara ait eşyaların da bulunduğu kaydedildi.

Uçakta, Rus askerler ve Kızıl Ordu Korosu üyelerinin yanı sıra dokuz gazeteci bulunuyordu.

Bu haber toplam 1059 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arapça konuşan yolcular uçaktan indirildi22 Aralık 2016 Perşembe 15:01
  • Regl olduğu için kapatıldığı yerde öldü22 Aralık 2016 Perşembe 08:50
  • 3 AYLIK BEBEĞİ FARE YEDİ!21 Aralık 2016 Çarşamba 15:53
  • HERKES BOMBA SANDI AMA...21 Aralık 2016 Çarşamba 11:04
  • Çin'de gemi kazası20 Aralık 2016 Salı 15:24
  • RUSYA'YA İKİNCİ ŞOK!20 Aralık 2016 Salı 09:31
  • ZÜRİH'TEKİ CAMİDE SİLAHLI SALDIRI19 Aralık 2016 Pazartesi 23:39
  • BERLİN'DE ŞOK!19 Aralık 2016 Pazartesi 23:34
  • EFSANE İSİM HAYATINI KAYBETTİ19 Aralık 2016 Pazartesi 11:05
  • Küçük Çınar'dan evlilik tepkisi18 Aralık 2016 Pazar 13:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim