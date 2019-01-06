Ruşit Ataoğlu’nun cenazesi hala Adli Tıp Kurumu Morgu’nda bekletiliyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 30 Aralık gecesi otoyolda aracı ile evine giderek ters yönden gelen otomobilin çarpması sonucu ölen iki çocuk babası Ruşit Ataoğlu’nun (40), cenazesi hala Adli Tıp Kurumu Morgu’nda bekletiliyor.

LONDRA’nın Dagenham bölgesindeki A13 otoyolunda meydana gelen feci kazada ters yönden gelen otomobilin başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu her iki sürücü de ölmüştü. Polis ölenlerin kimliklerini açıklamazken Ataoğlu’nun kimliği Kuzey Kıbrıs medyası tarafından açıklanmıştı. Metropolitan Polis Teşkilatı henüz kimlik doğrulaması yapmadı.

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Metropolitan sözcüsü, “Polis, 30 Aralık pazar sabahı saat 01.45 sularında, Dagenham’daki A13 otoyolunun Witch’s Hat kavşağında, bir aracın ters yönde seyir halinde olduğu ihbarını aldı. Bundan kısa bir süre sonra da bu aracın karşı istikametten gelen başka bir araç ile çarpıştığı bilgisi geldi” dedi.

Kaza ile ilgili görüştüğümüz merhumun eşi Hazan Ataoğlu, eşinin bir arkadaş ziyaretinden dönerken kazaya kurban gittiğini söyledi. Kazaya neden olan ve adı henüz açıklanmayan emekli İngiliz kadının olay yerinde, eşinin de ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kan kaybından hayatını kaybettiğini ifade eden Ataoğlu, acısının derin, üzüntüsünün sonsuz olduğunu belirtti. Talihsiz kadın, eşinin adli tıp araştırmaları ardından Londra’da kılınacak cenaze namazı ardından Kuzey Kıbrıs’ın Avtepe köyünde toprağa verileceğini söyledi.

Ataoğlu’nun, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kuzeni olduğu kaydedildi.

Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA