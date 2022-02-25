Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna Ordusu'na çağrı: Hükümeti indirin!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Putin burada yaptığı açıklamada, "Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum. Sizi kullanmalarına izin vermeyin. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur " ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2. gününde de devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameralar karşısına geçti ve çok sert açıklamalarda bulundu. Ukrayna Ordusu'na açık çağrıda bulunan Putin, "Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur" dedi.



İşte dünyanın konuştuğu açıklamadan satır başları ;



* Askerlerimiz profesyonel şekilde görevlerini yapıyorlar. Kahramanlarımız halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlıyor Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz.



NEO-NAZİLER PROVOKE EDİYOR



* Şu anda milliyetçilerle savaşıyoruz. Bunun dışında bize gelen bilgilere göre, neo-naziler de çok aktif patlamalar yapıyorlar şehir merkezlerinde. Planları, Rus askerleri tarafından ateş açmaya yol açmak. Provoke ediyorlar. Sivilleri vurduğumuzu söylemek için bunu yapıyorlar. Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar.



BU MİLLİYETÇİLERİN SİZİ KULLANMASINA İZİN VERMEYİN



* Ukrayna askerlerine sesleniyorum. Bu milliyetçilerin sizleri kullanmasına izin vermeyin. Bu neo-nazilerle konuşmak yerine sizlerle konuşmak daha iyidir. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neo-nazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabii ki anlaşamayacağız.



UKRAYNA ORDUSU'NA ÇAĞRI: HÜKÜMETİ İNDİRİN



* Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur.

Hürriyet