Rusya "Hamile değil" demişti! Dünyanın konuştuğu Ukraynalı fenomen doğum yaptı

Rusya'nın vurduğu Mariupol'deki doğum hastanesinden kaçış görüntüleriyle savaşın simgelerinden biri haline gelen Ukraynalı sosyal medya fenomeni Mariana Vishegirskaya doğum yaptı. Rusya'nın görüntüleri sahtelikle suçladığı ve hamile olmadığını iddia ettiği Mariana'nın bir kız çocuğu oldu.

Vishegirskaya'nın Rus saldırısı sonrası yaralı halde hastaneden kaçış görüntüleri dünya genelinde ses getirmişti. Genç kadının Türkiye'de yaşayan yeğeni, Vishegirskaya'nın bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini söyledi. Ukrayna'nın BM Büyükelçisi Sergiy Kislitya da doğumu doğrulayarak, bebeğin adının Veronika olduğunu belirtti.

RUSYA GÖRÜNTÜLERE SAHTE DEMİŞTİ

Ukrayna hastaneye yönelik saldırıda 3 sivilin öldüğünü belirtirken, Rusya hastanede hastalar değil Ukraynalı silahlı militanların bulunduğunu savunarak Vishegirskaya'nın yer aldığı görüntülerin sahte olduğunu öne sürmüştü.

Haberler.com