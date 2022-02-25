Rusya, iki ülkeyi daha tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının "sonuçları olacağı" uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkelerin güvenliklerinin, başka ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiğini savunan Zaharova, “Finlandiya ve İsveç’in öncelikle bir askeri blok olan NATO’ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır” ifadesini kullandı

“CİDDİ ASKERİ VE POLİTİK SONUÇLARI OLUR”

Euronews’ta yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından da aynı mesaj paylaşılarak “Finlandiya’nın NATO’ya kabul edilmesinin ciddi askeri ve politik sonuçları olur” denildi.

Bu ifade sözcü Mariya Zaharova’nın “Finlandiya hükümetinin ‘askeri uyumsuzluk politikası’na bağlılığını, kuzey Avrupa’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli bir faktör olarak görüyoruz.” ifadelerinin altına yazıldı

Rusya’dan yapılan bu açıklamalar, Finlandiya Başbakanı’nın Ukrayna’daki gelişmeler ışığında ülkesinin NATO’ya katılmaya hazır olduğunu duyurması sonrası geldi.

ABD: NATO’YA KATILMAK İSTERLERSE KAPILAR AÇIK

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, “NATO’ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya’ya kapılar açık” açıklamasını yaptı. Açıklamanın devamında, “Şimdiye kadar Putin’in gerilimi azaltmaya veya diplomasiyi başarıya ulaştırmaya hazır olduğuna dair herhangi bir işaret görmedik” ifadesi kullanıldı.

sözcü.com.tr