Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur müzakereler başladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeleri başladı. Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 8’inci gününde, savaşa ilişkin son bilgiler gelmeye devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Rus ve Ukraynalı heyetler, 28 Şubat'ta Belarus'un Gomel kentinde bir araya gelmiş, 6 saatlik görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

Bu sabah saatlerinde yapılması beklenen ikinci tur görüşmenin, akşam saatlerine ertelendiği bildirilmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin başladığını ve Ukrayna heyetinin gündeminin acil bir ateşkes ve sivillerin kritik bölgeleri terk etmesini sağlayan insani koridorlar üzerinde anlaşmak olduğunu söyledi.

“GÖRÜŞMELER BİR YERE VARABİLİR”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, görüşmelerin ‘gelecek vaat ettiğini’ ve bir yere varabileceğine inandıklarını söyledi. Rus TASS haber ajansının haberine göre Ryabkov, Rusya'nın ABD ve diğer Batılı devletlerle iletişim kanallarını açık tuttuğunu, bunu daha çok elçilikler üzerinden yaptığını ifade etti.

Rusya'nın güvenlik garantileri ve stratejik istikrar konusunda görüşmelere sürdürmeye hazır olduğunu belirten Ryabkov ayrıca Ukrayna harekatının hedeflerine tamamen ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Ukrayna’ya silah sevkiyatını da eleştiren Rus yetkili, Rusya'nın Batılı devletleri gerginliğin tırmandırılmaması konusunda uyardığını belirtti.

sözcü.com.tr