Rusya ile Ukrayna görüşmesinden sonuç çıkmadı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 8’inci gününde, savaşa ilişkin son bilgiler gelmeye devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ikinci tur müzakerede, 3. bir görüşmenin yakın bir zamanda yapılması ve insani koridor oluşturulması kararı çıktı.

UKRAYNA: BEKLEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin 2'inci turu hakkında, “Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sonucu alamadık” ifadelerini kullanarak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığını açıkladı.

İNSANİ KORİDORUN OLDUĞU YERDE ATEŞKES UYGULANACAK

Reuters’ta yer alan habere göre, müzakereye katılan bir Rus yetkili, görüşmelerde askeri ve insani konuların tartışıldığını söyledi. Çatışmaya ilişkin gelecek zamanlarda siyasi düzenlemelerin görüşülebileceğini belirten yetkili, insani koridor oluşturulacak yerlerde ateşkesin uygulanacağını belirtti. Yetkili, gerçekleşen görüşmenin önemli bir ilerleme olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Rus ve Ukraynalı heyetler, 28 Şubat'ta Belarus'un Gomel kentinde bir araya gelmiş, 6 saatlik görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

PUTİN VE ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Biz sivillerin geçişi için güvenli koridor açıyoruz ama sivilleri canlı kalkan yapıyorlar” ifadesini kullanmıştı.

Rusya’nın işgaline ilişkin son durumu paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise şöyle konuşmuştu:

* Rusya'ya saldırmıyoruz, planımız da yok. NATO üyesi değiliz, nükleer silahımız yok. Bilgi bombardımanı aslında bu. Bizim topraklarımızı bırakın, ben ne verebilirim ki? Masaya oturun, müzakere edelim. 30 metre uzakta oturmayın. Ben sizin komşunuzum. Sizden 30 metre uzakta olmak zorunda değilim. Otur benimle, konuş, neden korkuyorsun? Biz terörist değiliz, banka soymuyoruz, kimseyi tehdit etmiyoruz, başkalarının da toprağını ele geçirmiyoruz.

sözcü.com.tr