Rusya, Kiev’i vurmaya hazırlanıyor: Siviller çıksın

Google ve Facebook'un içerikleri dolayısıyla kısıtlama getirdiği Rusya devlet medyası RT, krizin endişe verici boyutlara gelebileceğinin sinyalini verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı sivillerin Kiev’den tahliye edilmesi için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada şehirden güvenli bir çıkış için bölgenin hazırlandığı ve sivillerin Vasikov üzerinden şehirden ayrılabileceği duyuruldu.

Bakanlık, “Rusya sadece askeri unsurlara saldıracaktır ve siviller risk altında değildir. Bu yol açık ve güvenlidir” ifadesini kullandı.

Bu açıklama, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus’ta görüşmesine saatler kala geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelerden umutlu olmadığını açıklarken, ülkesinin teslim olmaya niyeti olmadığını dile getirmişti.

Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e konuşmuş ve Rus askerlerinin şehri kuşattığını ve sivillerin kaçamadığını söylemişti.

sözcü.com.tr