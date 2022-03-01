  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. Rusya öldürmek istiyor ancak o kocasının yanında! İşte Ukrayna'nın gözü

Rusya öldürmek istiyor ancak o kocasının yanında! İşte Ukrayna'nın gözü

Rusya öldürmek istiyor ancak o kocasının yanında! İşte Ukrayna'nın 1119

Rusya öldürmek istiyor ancak o kocasının yanında! İşte Ukrayna'nın gözü kara First Lady'si