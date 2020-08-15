Rusya Sağlık Bakanlığı duyurdu: Aşı üretimi başladı

Rusya Sağlık Bakanlığı, Devlet Başkanı Putin'in müjdesini verdiği 'Sputnik V' adlı Covid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü salgını bitirecek aşı ve ilaç çalışmalarından gelecek iyi haberlere çevrilmiş durumda.

Ülkelerin adeta yarışa girdiği aşı çalışmalarıyla ilgili en somut açıklamayı geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

Putin ülkesinde geliştirilen corona virüsü aşısının tüm testlerinin başarıyla tamamlandığını ve seri üretime başlanacağını duyurdu. Putin’in bu sözleri dünya kamuoyunda heyecan yaratsa da, başta ABD olmak üzere bazı kesimler ise bu gelişmeye şüpheyle yaklaştı.

ADI: SPUTNİK V

Rusya Sağlık Bakanlığı ise bugün en çok merak edilen sorulardan birine yanıt verdi. Interfax’ın bakanlıktan aktardığı açıklamaya göre ‘Sputnik V’ adlı aşının üretimine başlandı. Bakanlığın resmi açıklamasında, “Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından corona virüsüne karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı” denildi.