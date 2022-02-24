Rusya-Ukrayna krizi… Putin’den yeni açıklama: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, “Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı” dedi.

“Bizi bu adımları atmaya zorladılar. Bize ekonomik yaptırımları uyguladılar” ifadesini kullanan Putin, “Şu anda yaşananlar zorunlu olarak alınması gereken önlemlerdi. Bize bu şekilde hareket etmekten başka bir yol bırakmadılar” dedi.

“OPERASYONUN NE KADAR SÜRECEĞİNE PUTİN KARAR VERECEK”

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından öğle saatlerinde Kremlin Sarayı'ndan resmi ilk açıklama gelmiş ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Operasyonun amacı 8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu halkı da dahil olmak üzere sivillere k

arşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna’nın Nazizm’den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz” demişti.

Operasyonun ne kadar süreceğine dair bilgi veren Peskov, “Rusya’yı demir bir perdenin arkasına kapatmanız imkansızdır. Operasyon hedefe varana kadar sürecek. Süreyi Putin belirleyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'ya yapılan askeri operasyonun Rusya ekonomisinde yaşattığı krize dair de konuşan Peskov, “Piyasaların duygusal tepkileri tahmin edildi ve önlemler alındı. Ukrayna’daki yönetimin değişikliğine de Ukrayna halkı karar verir. Anketlere göre Rus halkı Donbass'taki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınmasını destekliyor” demişti.

sözcü.com.tr