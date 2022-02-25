Rusya Ukrayna Savaşı Nedeni

Rusya Ukrayna'ya neden savaş açtı sorusu, savaşın boyutu artmaya devam ederken milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Rusya Ukrayna gerilimi günlerdir devam ediyordu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile savaş başladı. Kiev başta olmak üzere Ukrayna'daki pek çok bölge saldırıların hedefi haline gelirken dünyadan Rusya'ya yaptırım açıklamaları geldi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken gözler bir kez daha 2014 yılında başlayan Rusya - Ukrayna geriliminin nedenlerine çevrildi. Peki, Rusya - Ukrayna neden savaşıyor? Rusya neden saldırdı? İşte detaylar