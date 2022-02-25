Rusya ve Ukrayna arasında 'müzakere yeri' anlaşmazlığı

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere girişimleri, toplantının yapılacağı yer konusundaki farklı teklifler nedeniyle sekteye uğradı. Kremlin'in açıklamasına göre, Kiev Yönetimi, görüşmelerin Minsk yerine Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılmasını isteyince iki ülke arasındaki iletişim koptu.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Zelenski'nin 'Ülkesinin tarafsızlığı konusunda görüşmeye hazır olduğunu' söylemesinin ardından müzakerelerde bulunmayı kabul ettiğini duyurdu.

Kremlin'nden yapılan açıklamaya göre; Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşanko'yu arayarak Minsk görüşmelerini organize etmesini istedi. Ancak Kiev Yönetimi, görüşmelerin Minsk yerine Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılmasını isteyince iki ülke arasındaki iletişim koptu.

Kremlin açıklamasında, Ukrayna'nın yerleşim bölgelerine füze sistemleri konuşlandırdığı öne sürüldü ve "böylesi hamlelerin çok tehlikeli olacağı" vurgulandı.

Hürriyet