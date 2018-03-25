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Rusya’da AVM’de yangın: 5 ölü, 30 yaralı

Rusya’da AVM’de yangın: 5 ölü, 30 yaralı

Rusya’da alışveriş merkezinde yangınRusya’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

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Rusya’da alışveriş merkezinde yangınRusya’nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıktı.

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Rusya Soruşturma Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, yangında üçü kadın, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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