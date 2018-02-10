Rusya'da İlk Kez Kılıç Dişli Geyik Görüntülendi

Rusya'nın Primorski milli parkında ilk kez kılıç dişli geyik görüntülendi. Nadir görülen geyik, dişlerini karşı cinsi etkilemek ve kavgada savunmak için kullanıyor.

KILIÇ DİŞLİ NADİR BİR TÜR

Rusya'da ilk kez görülen nadir türdeki kılıç dişli geyik Primorski Bölgesi Ulusal Parkı'nda görüntülendi.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Primorski milli parkında yaşayan özel geyik türü kılıç dişli geyiğin ilk kez görüntüleri paylaşıldı.

DİŞLERİNİ KARŞI CİNSİ ETKİLEMEK İÇİN KULLANIYOR

Kılıç dişli geyik, dişlerini karşı cinsi etkilemek ve rakiplerini uzaklaştırmak için kullanıyor.

KAVGA ESNASINDA ÖLÜMCÜL YARALAR AÇABİLİR

Ayrıca dişlerini kullanarak yaptığı darbelerle kavga esnasında ölümcül yaralar açabiliyor.