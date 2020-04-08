Rusya’da rekor vaka artışı

Rusya'da 1145 yeni corona virüsü vakası koyulması, günlük rekor olarak kayıtlara geçti.

Corona virüsü dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken, acı veren rekor haberleri de peş peşe geliyor.

Salgınla ilgili verileri şeffaf olarak açıklamamakla suçlanan ülkelerden Rusya’da son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre son 24 saatte 1175 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük rekor kırıldı. Toplam vaka sayısı 8 bin 672’ye ulaştı.

Ölü sayısı ise 5 artarak 63’e yükseldi.