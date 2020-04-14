Rusya’da üçüncü günde de rekor! 20 bini aştı

Corona virüsünün etkisinin artırmaya başladığı Rusya'da yeni vaka sayısında üst üste üçüncü günde de rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 2 bin 774 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, başta Avrupa ve ABD'de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Vaka sayıları sonradan artmaya başlayan ülkelerden Rusya'da son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Son iki gün içinde günlük vaka sayısında rekor kırılırken, bir rekor da bugün geldi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 2 bin 774 yeni tanı konulduğunu belirtirken, toplam vaka sayısı 21 bin 102'ye ulaştı.

Ölü sayısının da 22 arttığı ifade edilirken, toplam can kaybı ise 170'e yükseldi.