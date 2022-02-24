Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasıyla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 31 arttı

Rusya, Batı'nın yaptırımları sonrası Avrupa'yı gazı pahalı satmakla tehdit etmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasının ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 30,7 artış gösterdi.

Finansal piyasalarda, Ukrayna krizinin tırmanması petrol, enerji ve altın fiyatlarını yükseltirken, hisse senedi fiyatlarında keskin düşüş görüldü.

125 EUROYU GÖRDÜ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dünü yaklaşık 88 euro ile tamamlamıştı. Güne 100 euronun üstünde başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı 125 euroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 10.12'de dünkü kapanışa göre yüzde 30,7 artışla 115 eurodan işlem gördü.

ENDİŞELERLE FİYATLAR TAVAN YAPTI

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması ve enerji tedarikinde yaşanabilecek kısıntılarla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler etkili oldu.

RUSYA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Batılı ülkelerin üst üste yaptırım açıklamasıyla Rusya elindeki kozu oynamış ve Avrupa'ya doğal gazı daha pahalıya satmakla gözdağı vermişti. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kuzey Akımı 2'nin sertifika sürecinin durdurulması yaptırımı için "Avrupalıların doğal gaza 2.000 euro ödeyeceği yeni dünyaya hoş geldiniz" demişti.

AA