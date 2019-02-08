Rüya düğünün maliyeti belli oldu!

Ali Atay ile Hazal Kaya'nın görkemli düğününün maliyetinin 600 bin TL'ye yakın olduğu öğrenildi.

Hazal Kaya ve Ali Atay, 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar. Çiftin görkemli düğünü Mecidiyeköy’de özel bir mekanda gerçekleşti.

Düğünün süslemesini Hazal Kaya’nın yakın arkadaşı Tuvana Büyükçınar yaptı. Rüya gibi geçen düğünün maliyetinin 600 bin TL civarında olduğu öğrenildi.

Düğüne katılan konuklar için nikah şekeri hazırlanmadı. Üzerinde “Size nikah şekeri vermek yerine adınıza Bir Can Bir Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği’ne bağışta bulunduk” yazılı bir taş hediye edildi.

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu oyuncu Ertan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı. ‘Aşk-ı Memnu’ dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu-Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.