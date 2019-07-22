Rüzgar Erkoçlar’dan çok konuşulacak paylaşım
Rüzgar Erkoçlar’dan çok konuşulacak paylaşım
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Cinsiyet değiştirme operasyonuyla erkek olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Emret Komutanım’da canlandırdığı Foto Fato karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Rüzgar Erkoçlar,2013’te geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla magazin gündemine damga vurmuştu.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANANLAR ARASINDA
Türkiye’nin Nil Erkoçlar olarak tanıdığı 2013’ten sonra cinsiyet değiştirdikten sonra Rüzgar adını alan oyuncu, fit görüntüsüyle takipçileri şaşırttı.
Etiketler : Cinsiyet değiştirme, Rüzgar Erkoçlar
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