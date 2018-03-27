Rüzgar Erkoçlar'dan sonra ünlü ismin kardeşi de cinsiyet değiştirdi!

Duygu Sakuçoğlu adını değiştirerek Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi. Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu en büyük desteği ablasından gördü. Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi ve yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından da paylaştı.