Rüzgar Erkoçlar'dan sonra ünlü ismin kardeşi de cinsiyet değiştirdi!
Rüzgar Erkoçlar'dan sonra ünlü ismin kardeşi de cinsiyet değiştirdi!
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Eliz Sakuçoğlu’nun kardeşi cinsiyet değiştirdi
Duygu Sakuçoğlu adını değiştirerek Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi. Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu en büyük desteği ablasından gördü. Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi ve yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından da paylaştı.
Rüzgar Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirip erkek olması özellikle magazin camiasında bomba etkisi yaratırken gündem şimdi de Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesini tartışacak gibi görünüyor.
Etiketler : Eliz Sakuçoğlu, kız kardeşi, cinsiyet değiştirme, Poyraz Sakuçoğlu
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