S-400 SEVKİYATININ BİRİNCİ GRUBU TAMAMLANDI
S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı
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Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na intikalinin tamamlandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır.” ifadesine yer verildi.
S-400’lerin birinci grup malzemelerinin taşınması için 12 Temmuz’dan bu yana toplam 30 sorti yapıldı.
Askeri kaynaklar, S-400’ün ikinci grup sevkiyatının da sözleşme uyarınca Ankara’ya yapılmasının beklendiğini açıkladı.
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