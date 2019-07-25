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S-400 SEVKİYATININ BİRİNCİ GRUBU TAMAMLANDI

S-400 SEVKİYATININ BİRİNCİ GRUBU TAMAMLANDI

S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na intikalinin tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır.” ifadesine yer verildi.

S-400’lerin birinci grup malzemelerinin taşınması için 12 Temmuz’dan bu yana toplam 30 sorti yapıldı.

Askeri kaynaklar, S-400’ün ikinci grup sevkiyatının da sözleşme uyarınca Ankara’ya yapılmasının beklendiğini açıkladı.

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