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S-400'LER 2020'DEN ÖNCE AKTİF HALE GELECEK

S-400'LER 2020'DEN ÖNCE AKTİF HALE GELECEK

S-400’ler 2020’den önce aktif hale gelecek

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin 2020’den önce aktif hale geleceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin 2020’den önce aktif hale geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

ABD’nin F-35 kararına değinen Çavuşoğlu, Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediğini, CAATSA yaptırımlarını da engelleyebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, projenin diğer ortaklarının da ABD’nin bu kararına karşı olduğunu belirtti.

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