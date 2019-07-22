S-400'LER 2020'DEN ÖNCE AKTİF HALE GELECEK

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin 2020’den önce aktif hale geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin 2020’den önce aktif hale geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

ABD’nin F-35 kararına değinen Çavuşoğlu, Trump’ın Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediğini, CAATSA yaptırımlarını da engelleyebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, projenin diğer ortaklarının da ABD’nin bu kararına karşı olduğunu belirtti.