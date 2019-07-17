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S-400'LERİN SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

S-400'LERİN SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

S-400’lerin sevkiyatı devam ediyor

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S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi’ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında Rusya’dan gelen on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

Sevkiyatın altıncı gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

BRT/TAK

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