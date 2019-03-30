SAATLERİNİZİ ALMAYI UNUTMAYIN!

Yaz saati uygulaması bu gece yarısından itibaren başlıyor.

Saatler bu gece saat 03.00’te bir saat ileri alınacak…Yaz saati uygulaması 27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesi kararını geçtiğimiz gün onaylamıştı.

AB üyesi ülkeler Nisan 2020’ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verecek.