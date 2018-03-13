Saba Tümer sosyal medyanın dilinde!

Saba Tümer, çıkardığı kitabın tanıtımı için video çekti. Tümer'in videodaki yapmacık tavırları sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü sunucu Saba Tümer, '21 Günde Mutluluk' isimli kitap yazdı. Kitap tanıtımı için kamera karşısına geçen Tümer, sosyal medyada alay konusu oldu.

"BİZ AZ ÖNCE NE İZLEDİK"