Saba Tümer'den mayolu paylaşım
Saba Tümer'den mayolu paylaşım
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Uzun süredir ekranlarda ve gündemde olmayan sunucu Saba Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) ile beğeni topladı.
TBT gününü boş geçmeyen Saba Tümer, soğumaya başlayan havalara inat sıcak bir yaz etkisi yarattı.
Mayolu bir görüntüsünü instagram'da yayınlayan 47 yaşındaki sunucu, binlerce beğeni aldı.
Etiketler : Saba Tümer, TBT
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