Bugün Başbakanlık önünde Sendikal Platform eylem yapacak. Platform adına açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, UBP-HP Hükümetinin ilk icraat olarak kanun gücünde kararnameyle, hiçbir sendika ile istişare yapmadan “tasarruf” gerekçesi ile çalışanların, emeklilerin, sosyal sigortalıların yasal olarak alması gereken “Hayat Pahalılığı Ödeneğinden” %2 kesinti yapma kararı verdiğini savunarak, konuyu değerlendiren Sendikal Platformun aldığı kararları açıkladı.



Öte yandan iki yıla yakın bir süredir Türkiye ile imzalanmayan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolüne imza koymak için Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay akşam saatlerinde Ada’ya geliyor.



Bir yandan sendikalar sokaklara dökülüyor diğer yandan uzun süreden bu yana imzalanmayan protokol için artık son 24 saatin içine giriyoruz. Vatandaş ise dövizin düşmesine rağmen fiyatların hala daha aynı kalmasından şikayetçi.



Kısacası tam bir KKTC klasiği. Sabah eylem akşama protokol.