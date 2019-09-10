Sabaha kadar fotoşop mesaisi!

Süperstar, saat 16.00'da geldiği konser alanından ertesi sabah 10.00'da ayrıldı.

Ajda Pekkan, önceki akşam ‘Paraf Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava’da 6 bin kişiye 3 saat boyunca 30 şarkı söyledi.

Nur Yerlitaş imzalı şık kostümü ile göz kamaştıran 73 yaşındaki Süperstar, Konserden 250 bin TL kazandı.

Sabah 1.5 saat spor yaptıktan sonra konser alanına 16.00’da gelen Ajda Pekkan, kulisinde 16.30’dan 20.30’a kadar şan hocasıyla şarkılarını çalıştı.

21.00’de seyirci karşısına çıkan usta sanatçı, ‘Spente Le Stelle’ adlı ilk şarkıyı okuduğunda saatlerdir ayaktaydı.

Konser 24.00’te bitti. Pekkan, 20 dakika dinlendikten sonra 7 kişilik ekibiyle toplantıya oturdu.

Süperstar, gece 24.00’ten sabah 10.00’a kadar basına servis edilecek fotoğraflarını bizzat seçti. Binlerce kare arasından beğendiği pozlara fotoşop yaptırdı.

Bu işlem sırasında bilgisayar ekranının başında oturdu. Basın bülteninin her satırını kontrol etti.

EKİBİ BİTAP DÜŞTÜ

Gece yarısından sabaha kadar mesai yapan Ajda Pekkan, fotoğraflara ve bültene onay verdiğinde ekibi de bitap düşmüştü.

"BİR KAÇ SAAT UYUYALIM"

Ünlü sanatçı, “Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Şimdi birkaç saat uyuyalım. Hemen sonraki konsere hazırlanalım. Aynı tempo ve mesai bizi bekliyor" dedi.

73 yaşındaki Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'da enerjisi ile seyirciyi kendine hayran bıraktı.