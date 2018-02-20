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SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ!

SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ!

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

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Bugün sabah 04:30 sıralarında, Lefkoşa’daki evinde rahatsızlanan 62 yaşındaki Kemal Serdengeçti hayatını kaybetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Serdengeçti, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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