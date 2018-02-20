SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ!
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!
A+A-
Bugün sabah 04:30 sıralarında, Lefkoşa’daki evinde rahatsızlanan 62 yaşındaki Kemal Serdengeçti hayatını kaybetti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Serdengeçti, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Kemal Serdengeçti, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.