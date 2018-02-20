SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ!

Bugün sabah 04:30 sıralarında, Lefkoşa’daki evinde rahatsızlanan 62 yaşındaki Kemal Serdengeçti hayatını kaybetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Serdengeçti, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.