Sabahı sabah edenler dikkat! Bu 2 meyve derdinize derman olacak, yiyen mışıl mışıl uyuyor

Uyku alanında yaptığı çalışmalarla ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunan Zoe isimli kadın, uyku problemi yaşayanlara 2 meyve önerdi. Zoe, gece yatmadan yenecek kivi veya kirazın uyku sorununa karşı müthiş bir etki yarattığını ifade etti.

Başta ülkemizde olmak üzere dünya genelinde insanların en sık yaşadığı sorunların başında uyku sorunu geliyor. Nitekim, yoğun bir gün geçirmesine rağmen akşamları uykuya dalamayan çok sayıda insan var. Bazı insanlar, bu problemlerini çözmek için ilaçlara başvursa da aralarından bazıları çözümü doğal yollarda arıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Sosyal medya hesabından uyku alanında yaptığı paylaşımlarla tanınan Zoe isimli kadının, son videosu oldukça ilgi gördü. Zoe, uyumakta güçlük çeken ve sabaha kadar ayakta olan insanlara yönelik 2 meyve önerisinde bulundu. Zoe, bu meyvelerin içlerinde bulundurduğu vitaminler nedeniyle uykuyu kolaylaştırdığını savundu.

KİRAZ VE KİVİ MIŞIL MIŞIL UYUTUYOR

Zoe, gece yatmadan tüketilecek kivi ve kirazın faydasına değinerek, "Kivi meyvesinin içerisinde bulunan vitamin ve mineraller uyku kalitesini artırır. Kolayca uykuya dalmak için ihtiyacımız olan şeylerden biri de Melatonin hormonudur. Bu hormonun kivinin yanı sıra kiraz içerisinde fazlalıkla bulunduğu da yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı.

MEYVE YEMEK İSTEMEYENLER İÇİN FINDIK ÖNERİSİ

Uyku danışmanı Zoe, meyve yemek istemeyenler için de bir önerisi olduğunu belirtti. Buna göre Zoe, meyve yemek istemeyenlerin fındık tüketmesini çünkü fındığın da uykuya yardımcı bir etkisi olduğunu anlattı.

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