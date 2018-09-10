Sabri Sarıoğlu futbolu bıraktı!
Şok!
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Galatasaray'ın emektar oyuncusu Sabri Sarıoğlu, futbolu bırakma kararı aldı. 15 yıl G.Saray forması giyen tecrübeli futbolcunun bir televizyon kanalı ile yorumculuk için görüştüğü öğrenildi.
Yaz döneminde kendisine takım bulamayan 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu futbolu bırakma kararı aldı.
Sabri’nin bir televizyon kanalı ile yorumculuk için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
15 yıl Galatasaray’da forma giydikten sonra geçen yıl Göztepe’ye giden Sabri Sarıoğlu eski kulübünde jübile yapmak için haber beklemiş ama bu isteği gerçekleşmemişti.
Etiketler : Sabri Sarıoğlu, futbol, bırakma kararı
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