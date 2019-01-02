Sabriye Milyoner'e damga vurdu!

Survivor yarışmasındaki performansıyla adından söz ettiren Dünya Kick Boxing Şampiyonu Sabriye Şengül, Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programına damga vurdu.

Dünya Kick Boxing Şampiyonu Sabriye Şengül, ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katıldı.

"KOLAY SORMUŞSUNUZ CANIM"

Şengül, kendine has tarzıyla programa damgasını vurdu. Şengül yarışma sırasındaki heyecanlı halleriyle güldürdü. Soruları bilemeyince "Çok da kolay sorular sormuşsunuz canım" diyerek herkesi güldürdü. Sabriye, Murat Yıldırım ayağa kalkınca ne yapacağını bilemeyip "Ayağa mı kalkayım" diyerek kalkmak istemediğini de söyledi.

"YARDIM EDİN"

Sabriye, Zeki Müren sorusunda da çok zorlandı. İki seçenek arasında kalan Sabriye "Yardım edin" diyerek yarışmadan çekilmek istemediğini söyledi. Sabriye, Murat Yıldırım'ın 'hiçbir maçta geri çekilmediniz mi" sorusuna da "Ne çekileceğim" diyerek tepki gösterdi. Sabriye soruyu bilmediği halde geri çekilmeyerek ve bu duruma verdiği tepkilerle herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Ancak Sabriye soruya yanıt vermedi ve yarışmadan çekildi