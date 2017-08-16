Sabriye'den 'aşk' açıklaması

Survivor Sabriye'den Adem Kılıççı açıklaması.

Sabriye ile Adem arasında aşk mı var? İşte cevabı...

Survivor Adem Kılıççı ile Kısmetse Olur'un gelin adayı Gözde Deniz arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Bu aşk haberinin ardından Survivor Sabriye Şengül Instagram hesbından Adem ile olan bir fotoğrafını paylaştı, altına da şu notu düştü: O benim kardeşim ötesi olamaz.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'de aralarından su sızmayan ikili Adem ve Sabriye'nin yakınlığı aşk dedikodularına neden olmuştu.

Sabriye, Adem ile birlikte olduğu bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı altına da şu notu düştü: "O benim kardeşim ötesi olamaz"

Sabriye ilk kez bu konu hakkında yorum yapmış oldu.

Adem'in Gözde Deniz ile aşk yasadığı haberlerinin ardından Sabriye'nin böyle bir açıklama yapması "Kıskançlıgından dolayı bu açıklamayı yaptı" yorumlarına neden oldu.