Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile evli olan Pelin Akil, bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Samimi açıklamalarda bulunan Akil, hamilelik sürecinde beyaz sabuna aşerdiğini açıkladı.

Dört aylık hamile olan Pelin Akil, katıldığı bir ödül töreninde '2. Sayfa' mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

"BEYAZ SABUNA DELİRİYORUM"

"Sabun aşeriyorum" diyen güzel oyuncu, "Gerçekten deliriyorum beyaz sabuna, hiçbir kokuyu sevmiyorum başka. Ne lavanta, ne sümbül, sadece beyaz sabun kokusu. Ölüyorum yani. Geçen gün onunla yıkandım. Bildiğimiz o beyaz kalıp sabunla yıkandım. Saçımı, başımı, her yerimi yıkadım. Eşim Anıl'ın da beyaz sabunla yıkanmasını istiyorum. Dün perdelerimi falan yıkattım ki ev beyaz sabun koksun diye. Çok saçma ama ben daha önce toprağı, kumu aşeren olduğunu duymuştum. Bana garip gelir böyle şeyler ama beyaz sabuna bayılıyorum" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016'da nikah masasına oturmuştu.