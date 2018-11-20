SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞAYAN ERKEKLER DİKKAT!

Erkek tipi saç kayıpları önlenebilir mi? Erkek tipi saç kayıpları merak edilenleri…

Saçlar, kadınlar kadar erkekler için de önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Birçok etkene bağlı olarak yaşanan saç kayıpları, kadın tipi ve erkek tipi saç kaybı olarak farklılık göstermektedir. Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, erkek tipi saç kayıpları hakkında bilgi verdi.

Saç dökülmesi genç, yaşlı birçok insanda görülebilen bir problemdir. Saç dökülmesi sorunun altında yatan birçok etken bulunmaktadır. Güzel, gür ve bakımlı saçlara sahip olmak, kişilerin özgüvenleri üstünde de etkilidir. Ne yazık ki saçlarımız zamanla eski gücünü ve gürlüğünü kaybetmektedir.

Saçların yüzde 85'i büyüme ve gelişme halindeyken yüzde 15'i istirahat halindedir. İstirahat halindeki saçların yüzdelik oranının artması saç kaybı yaşanmasına sebep olmaktadır. Saç kayıplarına neden olan faktörler; genetik faktörler ve çevresel faktörler olarak iki başlık altında incelenebilir.

Erkek tipi saç kaybı yaşlılık, erkeklik hormonu (testosteron), genetik yatkınlık gibi üç temel nedenden ötürü meydana gelmektedir. Erkek tipi saç kayıpları yüzde 90 oranla genetik yatkınlıktan ortaya çıkmaktadır. Yani bu kişilerin zaman içerisinde saç kayıpları yaşaması doğuştan gelen bir problemdir. Saç dökülmesi gibi sorunlarda yalnızca anne babaların değil aralarında akrabalık ilişkisi bulunan diğer insanların da rolü bulunmaktadır.

Genetik etkenlerin yanı sıra uykusuzluk, stres, sigara ve alkol kullanımı, beslenme şekli; yani yaşam şekli ve koşulları da saç kayıplarını tetiklemektedir. Erkek tipi saç kaybı genellikle 16 ila 30 yaş aralığında daha baskın olarak görülmektedir.

SAÇ KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN NE YAPMALI?

Saç sağlığı her ne kadar ihmal edilen bir unsur olsa da kişilerin hem psikolojileri hem de dış görünüşleri üzerinde rol oynayan bir faktördür. Saç kayıplarını önlemek son yıllarda giderek kolay bir hal almaya başladı. Genetik veya çevresel etkilere bağlı olarak yaşanan saç kayıplarının en aza indirilmesi, kaybolan saçların yeniden kazandırılması ya da var olan saçları korumak adına birçok yeni yöntem geliştirildi.

Var olan saçları korumak ve ileride yaşanma ihtimali bulunan kellik sorununun önüne geçebilmek adına, trikolojik bakımlar, lazer terapi, ve kaybedilen saçlara kavuşmak için saç ekimi gibi yöntemler saç kaybı sorunu yaşayanların başvurabilecekleri yöntemlerdendir. Bununla birlikte deri sağlığı iyileştirilerek saç kaybı seyrinin yavaşlatılması da mümkündür.