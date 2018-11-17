SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞAYANLAR DİKKAT!

Saç dökülmesi kadın erkek birçok insanın muzdarip olduğu bir cilt problemidir. Pek çok faktöre bağlı olarak gelişen dökülmeler, hızlı kilo vermenin etkisiyle meydana gelen vitamin ve mineral eksikliğinde de karşımıza çıkıyor. Bu noktada herhangi bir diyetisyene başvurulmaksızın yapılan hızlı ve şok diyetler saçlarda ciddi kayıplara neden olabiliyor. Medikal Direktör İbrahim Çevik beslenme alışkanlıklarının saçlar üzerinde hayati rol oynadığını belirterek şu bilgileri verdi.

Pek çok insanın şikayetçi olduğu saç dökülmeleri, genetik yatkınlık, hormonal değişimler, stres gibi birçok nedene bağlı olarak gelişebiliyor. Bununla birlikte hızlı kilo vermek için yapılan diyetler de saçların zayıflamasına ve dökülmesine yol açıyor. Vücudun aniden kilo kaybetmesi, vücuttaki vitamin ve minerallerin azalmasına ve saç köklerinin zayıflamasına neden oluyor. Herhangi bir diyetisyen yokluğunda yapılan bu diyetler, saçların ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerle beslenmesini engelliyor. Bunun sonucunda da yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak saçlar dökülmeye ve seyrelmeye başlıyor.

Saç sağlığı vücut sağlığımızın en büyük göstergelerinden biridir. Vücudumuzun yaşadığı ani değişikliklerden saçlarımız da ciddi oranda etkilenir. Bu noktada ani kilo kayıpları vücutta saç için gerekli olan vitamin, mineral demir gibi pek çok bileşenin azalmasına yol açar. Saç sağlığı için önemli bileşenlerin vücutta eksik olması saçın beslenememesi ve buna bağlı olarak saç dökülmesinin en büyük nedenlerinden biridir. Sağlıklı ve güçlü saçlar için kişinin mutlaka demir, çinko ve biotin bakımından zengin, ve dengeli bir beslenme programına sadık kalması gerekir.

Sağlıklı bir diyet mümkün

Kilo vermek vücudu tüm vitamin ve minerallerden uzak tutmak anlamına gelmediği gibi, dengeli beslenerek de istenilen oranda zayıflamak mümkündür. Bu noktada bir diyetisyen kontrolünde olmak, sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza ve vitamin, mineral anlamında vücudunuzu korumanıza yardımcı olur. Bununla birlikte diyeti doktor tavsiyesi olmadan kendi araştırmalarınız ile yapmanız vücut sağlığınız için büyük tehlike oluşturur. Her bünye farklı olduğu için, kilo verme şekli de farklı olacaktır. Bu yüzden diyetisyen ile planlama yaparak sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz daha faydalıdır.

Güçlü saçlar için bu besinleri tüketin

Saç sağlığının dengeli ve düzenli beslenme ile doğrudan bir ilişkisi bulunuyor. Bolca tüketilen sebze ve meyveler saç sağlığınızı diyet esnasında da koruyor. Bununla birlikte protein ve vitamin ağırlıklı beslenme saçlarınızın güçlenmesi ve saç köklerinin kalınlaşması açısından oldukça önemlidir. Demir, B12 ve Omega 3 vitaminleri saçlar için hayati önem taşır. Saç dökülmesinin önüne geçmek için mutlaka bu vitaminlerin vücuda alınması gerekiyor. Aynı zamanda kırmızı et, somon balığı, yeşil yapraklı sebzeler, peynir, yumurta ceviz gibi besinlerin mutlaka düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.