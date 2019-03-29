Saç Düzleştiren Hindistan Cevizi Sütü Maskesi
Saç Düzleştiren Hindistan Cevizi Sütü Maskesi
A+A-
Düz saçlara sahip olmak için sıklıkla fön çekmek ya da yüksek ısı uygulayarak saçlarınızı düzleştirmek zorunda değilsiniz. Evde doğal yöntemlerle de saçlarınızı düzleştirmeniz mümkün. İşte düz saçlara sahip olmak içim ev yapımı Hindistan cevizi maskesi…
SAÇ DÜZLEŞTİREN HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ MASKESİ
Malzemeler:
- Yarım çay bardağı Hindistan cevizi sütü
- 1 tatlı kaşığı süzme bal
Hazırlanışı:
Balı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Ardından saç diplerinizden saç uçlarınıza kadar masaj yaparak uygulayın ve parlak ipeksi saçlar için 2 saat bekledikten sonra saçınızı durulayın.
Etiketler : Düz saç, doğal yöntem, Hindistan cevizi maskesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.